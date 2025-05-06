Сила в правде
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Сила в правде

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Это вам за атаку катерами. Жесткая ответка прилетела по Одессе: трясло порт. ВСУ начали убивать друг друга на передовой

Это вам за атаку катерами. Жесткая ответка прилетела по Одессе: трясло порт. ВСУ начали убивать друг друга на передовой

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 137-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением Лысовки.

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