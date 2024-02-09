Простой совет от докторов может помочь уберечь здоровье от любого вируса в условиях надвигающейся тройной эпидемии.

Сегодня врачи предупреждают о росте числа заболевших COVID-19, гриппом и респираторно-синцитиальным вирусом.
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