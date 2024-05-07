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Trump’s Classified Documents Case Delayed Indefinitely

“The judge presiding over Donald Trump’s criminal case in Florida — on charges that he hoarded classified secrets at his Mar-a-Lago estate after his presidency — has indefinitely postponed the trial, once scheduled for May 20,” Politico reports.

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