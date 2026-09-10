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Царьград

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Прокуратура требует 9,5 млн рублей за загрязнение реки на Ставрополье

Прокуратура требует 9,5 млн рублей за загрязнение реки на Ставрополье

Прокуратура Ставропольского края выявила незаконный сброс неочищенных сточных вод в приток реки Калаус.

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