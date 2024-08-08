БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Зависимость турецкой экономики от Запада – как внешнеполитический фактор

Зависимость турецкой экономики от Запада – как внешнеполитический фактор

Прозападные турецкие СМИ продолжают превозносить непреходящее значение США и Евросоюза для переживающего непростые времена правительства Эрдогана: «торговля, инвестиции и технологии продолжают оставаться самым значительным рычагом давления Запада на Турцию, экономика которой не может поддерживаться без десятков миллиардов долларов, поступающих в её казну».

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