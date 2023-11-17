Госдума значительно увеличила МРОТ с 2024-го года

Документ увеличивает размер минимальной заработной платы на 18,5%.Парламентарии приняли во втором чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году до 19 242 рублей, что на 18,5% выше, чем сейчас.
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