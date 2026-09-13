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Царьград

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Тео Мюллер увидел в Алис Вайдель будущего канцлера Германии

Тео Мюллер увидел в Алис Вайдель будущего канцлера Германии

Тео Мюллер, владелец брендов Müller и Weihenstephan, назвал успех партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальте удачей и выразил уверенность в лидерских качествах Алис Вайдель.

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