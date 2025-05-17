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Добрый Мир

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Единственный генерал, которому среди ночи позвонил Путин: Баранец напомнил этот факт

Единственный генерал, которому среди ночи позвонил Путин: Баранец напомнил этот факт

Пока в Стамбуле велись переговоры, работа кипела и на фронте, и в тылу. Наши войска продолжают идти вперёд, а президент внезапно взбодрил медиа-пространство внезапными назначениями, которые, по словам военэкспертов и высокопоставленных офицеров – имеют огромный смысл не только для хода боевых действий, но и для послевоенного времени.

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