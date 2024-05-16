Президент Радев обеспокоился стабильностью в Европе после инцидента с Фицо

Президент Болгарии Румен Радев выразил осуждение в связи с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, подчеркнув, что такие действия представляют угрозу для стабильности демократических процессов в Европе.
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