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В Хабаровске окончено расследование уголовного дела о серии краж высоковольтных батарей из гибридных автомобилей

В Хабаровске окончено расследование уголовного дела о серии краж высоковольтных батарей из гибридных автомобилей

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении четверых жителей Приморского края 31, 26, 25 и 22 лет, которым предъявлены обвинения в серии хищений автомобильных комплектующих на территории краевого центра.

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