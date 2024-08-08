Роскошные и элегантные. Как в Барнауле прошел конкурс красоты "Мисс Офис"

Журналист amic.ru помог другим участникам жюри определить тройку победительниц Конкурс красоты "Мисс Офис" 2024 года в Барнауле / Фото: Юлия Яковлева В Барнауле 3 августа прошел кастинг на международный конкурс красоты "Мисс Офис – 2024".
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