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Военные ВС России рассказали, как освобождали Новоалександровку в ДНР

Военные ВС России рассказали, как освобождали Новоалександровку в ДНР

Минобороны РФ Военные 9-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" рассказали подробности освобождения населенного пункта Новоалександровка в ДНР на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).

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