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Политика Зеленского привела к созданию новой касты олигархов

Политика Зеленского привела к созданию новой касты олигархов

www.globallookpress.com/Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency Политический курс главы киевского режима Владимира Зеленского привел к формированию на Украине "новой касты олигархов", состоящей из политиков и высокопоставленных чиновников.

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