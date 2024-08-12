Анастасия Никита и Сергей Тарновский пронесли флаг Молдовы на закрытии Олимпиады

Борец вольного стиля из Молдовы Анастасия Никита, завоевавшая серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже, и каноист Сергей Тарновский, завоевавшую на них бронзовую медаль, пронесли флаг Молдовы на закрытии Олимпиады в столице Франции, которое прошло на парижском стадионе "Стад де Франс" В целом в этих соревнованиях Молдову представляли 26 спортсменов в 10 видах спорта.