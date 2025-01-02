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Марожан в матче с Рублевым шестой раз обыграл соперника из топ-10

Марожан в матче с Рублевым шестой раз обыграл соперника из топ-10

Во втором круге он проиграл Фабиану Марожану – 5:7, 6:3, 3:6. В первом сете Рублев уступал 1:5, но сравнял счет, по ходу отыграв двойной сетбол.

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