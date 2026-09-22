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Царьград

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Бурлачко обсудил с новым главой Брюховецкого района экономику и ЖКХ

Бурлачко обсудил с новым главой Брюховецкого района экономику и ЖКХ

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко обсудил с новым главой Брюховецкого района Андреем Куприным, вступившим в должность 12 августа 2026 года, приоритеты развития муниципалитета — от участия в краевых госпрограммах до благоустройства набережной в станице Брюховецкой в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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