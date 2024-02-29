Николай Ешану: «Не думаю, что члены ВСП достойны должности, которую они занимают»

Юрист Николай Ешану считает, что в условиях отмены конкурса на должность генерального прокурора Высший совет прокуроров (ВСП) должен дать больше ответов, и если он не проанализировал принятое решение, то члены ВСП не заслуживают тех должностей, которые занимают.
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