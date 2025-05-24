Карвальо назвал российского футболиста с бразильской манерой игры: «Он бы легко заиграл в нашей сборной»

Экс-полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал, каково было играть за московскою команду с нынешним главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком, а также назвал российского футболиста, который выступал на уровне сборной Бразилии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии