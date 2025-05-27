"Автостат": таксопарки начнут закупать иномарки из-за закона о локализации

В случае подписания закона о локализации автомобилей такси, российские таксопарки будут стремиться успеть закупить иномарки и внести их в региональные реестры такси до 1 марта 2026 года, сообщает "Автостат" со ссылкой на председателя Общественного Совета по развитию такси Ирину Зарипову.
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