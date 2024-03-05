Европа испытывает дефицит пороха, и производить его больше не может. Об этом информирует китайская газета South China Morning Post.
Китай лишил Европу возможности производства пороха
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Запустите подлодки , пусть работают , а не стоят на пирсах , это только мишени как и всё остальное и не только для тяжёлым вооружением , но и простыми аквалангистами . Что за упёртость без границ . И не только наши , но и Китайские , корейские и других наших партнёров по БРИКС , пусть по-тихоньку втягиваются и тренируются , а заодно и страх на них нагоняют
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12 час.
Галина Чужая
Зато США первое место по производству хлопка, а вот мы хлопок не производим от слова совсем... и это напрягает.
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10 час.
Сергей Лобачев
Узбекистан им поможет.
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7 час.
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