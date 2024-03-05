Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 304 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Китай лишил Европу возможности производства пороха

Китай лишил Европу возможности производства пороха

Европа испытывает дефицит пороха, и производить его больше не может. Об этом информирует китайская газета South China Morning Post.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Запустите подлодки , пусть работают , а не стоят на пирсах , это только мишени как и всё остальное и не только для тяжёлым вооружением , но и простыми аквалангистами . Что за упёртость без границ . И не только наши , но и Китайские , корейские и других наших партнёров по БРИКС , пусть по-тихоньку втягиваются и тренируются , а заодно и страх на них нагоняют
Ответить
12 час.
Галина Чужая
Зато США первое место по производству хлопка, а вот мы хлопок не производим от слова совсем... и это напрягает.
Ответить
10 час.
Сергей Лобачев
Узбекистан им поможет.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх