Китай лишил Европу возможности производства пороха

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Запустите подлодки , пусть работают , а не стоят на пирсах , это только мишени как и всё остальное и не только для тяжёлым вооружением , но и простыми аквалангистами . Что за упёртость без границ . И не только наши , но и Китайские , корейские и других наших партнёров по БРИКС , пусть по-тихоньку втягиваются и тренируются , а заодно и страх на них нагоняют