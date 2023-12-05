The Times: на Евро-2024 будут использовать мяч для определения игры рукой

На чемпионате Европы по футболу 2024 года будут использовать мяч с новой технологией. Как сообщает The Times, в мяч будет встроен специальный микрочип, который вместе с технологией отслеживания конечностей сможет в режиме реального времени создавать трехмерное изображение тела игрока.
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