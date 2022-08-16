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Жительница Москвы чуть не погибла в Челябинской области от укуса насекомого

Жительница Москвы чуть не погибла в Челябинской области от укуса насекомого

У туристки развился анафилактический шок. Две жительницы Москвы, находясь в гостях в городе Миассе Челябинской области, прогуливались, наслаждаясь прекрасной природой.

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