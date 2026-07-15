Лев утащил 11-летнего мальчика с лестницы, ведущей на священную гору

В штате Гуджарат на западе Индии произошел трагический инцидент, в результате которого 11-летний мальчик стал жертвой нападения льва во время утреннего паломничества на гору Гирнар, сообщает Hindustan Times.
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