Минздрав поддержал инициативы регионов по ограничению продажи алкоголя

РИА Новости/Виталий Тимкив Чрезмерное употребление алкоголя может привести к развитию хронических заболеваний или преждевременной смерти, поэтому инициативы регионов по ограничению продажи алкоголя следует поддержать.
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