Время решает всё

Мы не были готовы в 2014 году, как и не были готовы в 2022 году. В 2022 году из-за неправильной оценкой военного командования организации и вооружения своей армии и армии противника.

Гарибян Сусанна

Бог не выдаст, свинья не съест! Так говорят в народе. А Бог нас не выдаст, он с нами, Другого дома у него нет. Будем жить и победа будет за нами! В.В. прекрасный специалист, знает, что делать, как и когда. И всё будет хорошо. А за гибель сынов России они ещё ответят.