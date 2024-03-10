В политике умение тормозить или ускорять бег времени играет решающую роль. Не всегда легко правильно определить, выгодно ли тебе, чтобы время текло медленнее, события затягивались, момент выбора откладывался, или, наоборот, необходимо ускорить бег времени и катализировать кризис.
Время решает всё
Комментарии
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Юрий Золотарев
ОЧЕНЬ интересный теор-анализ!
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19 час.
ВТ
Василий Топчий
Мы не были готовы в 2014 году, как и не были готовы в 2022 году. В 2022 году из-за неправильной оценкой военного командования организации и вооружения своей армии и армии противника.
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15 час.
Гарибян Сусанна
Бог не выдаст, свинья не съест! Так говорят в народе. А Бог нас не выдаст, он с нами, Другого дома у него нет. Будем жить и победа будет за нами! В.В. прекрасный специалист, знает, что делать, как и когда. И всё будет хорошо. А за гибель сынов России они ещё ответят.
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11 час.
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