Трамп заявил, что именно он уничтожил «Северный поток – 2»

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что именно он «уничтожил» газопровод «Северный поток – 2», после того как принял решение заблокировать его строительство.
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