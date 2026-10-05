Впервые в истории курс доллара превысил 45 гривен (ФОТО)

Впервые в истории курс доллара превысил 45 гривен. Нацбанк Украины установил новый исторический рекорд, уронив курс гривны до 45,0564 грн за доллар США.
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