Почему криптобиржи инвестируют миллионы в команды Формулы 1

Почему криптобиржи инвестируют миллионы в команды Формулы 1Getty Images / Red Bull Content PoolВы наверняка замечали яркие логотипы криптобирж на болидах Формулы 1 – они мелькают на трассах по всему миру.
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