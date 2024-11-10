Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября 2024 года для всех знаков зодиака Ольга ВайленкоЧто обещают звезды на ближайшую неделю? Знакам огненной стихии нужно быть готовыми к трудностям, а представителям водной стихии — к приятному и легкому периоду.
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