Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября 2024 года для всех знаков зодиака Ольга ВайленкоЧто обещают звезды на ближайшую неделю? Знакам огненной стихии нужно быть готовыми к трудностям, а представителям водной стихии — к приятному и легкому периоду.