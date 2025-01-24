Я - самый объективный в мире человек. Если враг написал правду, я признАю, что он прав, и процитирую его.
Нельзя вести войну, имея целью не победу, а переговоры
Комментарии
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ЮВ
Юрий Воробьев
Автор сего еще больший му*ак, чем те, которых он пытается очернить. Так как русский народ - это и то и другое вместе и именно в этом его трагедия. Очень хочется верить, что наши правители поймут, что у России есть только 2 союзника, это ее Армия и Флот(известное изречение) и имеется только один путь - уничтожить врагов англосаксов, иначе бесконечная война, которая идет со времен Александра Невского.
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18 час.
Владимир Алтайцев
эта сволочь моладвская из ЖиЖи антироссийской, тварь скунсовая
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12 час.
Владимир Алтайцев
Сдохни, падаль бандеровская сандра бз-ника нацистская. Не примазывайся гадина к российскому народу, дрянь.
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12 час.
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