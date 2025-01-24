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Нельзя вести войну, имея целью не победу, а переговоры

Я - самый объективный  в  мире человек. Если  враг  написал  правду,   я  признАю,  что он  прав,  и  процитирую его.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Воробьев
Автор сего еще больший му*ак, чем те, которых он пытается очернить. Так как русский народ - это и то и другое вместе и именно в этом его трагедия. Очень хочется верить, что наши правители поймут, что у России есть только 2 союзника, это ее Армия и Флот(известное изречение) и имеется только один путь - уничтожить врагов англосаксов, иначе бесконечная война, которая идет со времен Александра Невского.
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18 час.
Владимир Алтайцев
эта  сволочь моладвская  из ЖиЖи антироссийской, тварь  скунсовая
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12 час.
Владимир Алтайцев
Сдохни, падаль бандеровская  сандра  бз-ника  нацистская. Не примазывайся  гадина  к российскому  народу, дрянь.
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12 час.

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