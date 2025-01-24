Нельзя вести войну, имея целью не победу, а переговоры

ЮВ

Юрий Воробьев

Автор сего еще больший му*ак, чем те, которых он пытается очернить. Так как русский народ - это и то и другое вместе и именно в этом его трагедия. Очень хочется верить, что наши правители поймут, что у России есть только 2 союзника, это ее Армия и Флот(известное изречение) и имеется только один путь - уничтожить врагов англосаксов, иначе бесконечная война, которая идет со времен Александра Невского.