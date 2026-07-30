Зеленский потребовал от Запада средств ПВО после ночных ударов ВС РФ по Украине

Запад должен без задержек и промедления поставлять Украине средства противовоздушной обороны (ПВО) - с таким требованием выступил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале после российских ночных ударов.
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