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Газета.ру

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Зеленский потребовал от Запада средств ПВО после ночных ударов ВС РФ по Украине

Зеленский потребовал от Запада средств ПВО после ночных ударов ВС РФ по Украине

Запад должен без задержек и промедления поставлять Украине средства противовоздушной обороны (ПВО) - с таким требованием выступил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале после российских ночных ударов.

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