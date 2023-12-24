Аресты идут полным ходом, ещё двоих с грязной вечеринки Ивлеевой сцапали силовики, ждем ареста звезд?

ВАЛЕРИЙ Морозов Хорошо бы всех этих «звезд» отправить на лесоповал, дать им инструмент в виде двуручной пилы Дружба, в той самой спецодежде , в которой они веселились , да и забыть о них навсегда

РС Роза Семиренко Нечего на лесоповале развращать людей становящихся на путь исправления! Выдворить их из страны, к таким же, пусть там ускоряют процесс разложения общества, хоть этим помогут оставшейся части здорового мира!