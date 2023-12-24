Добрый Мир
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Добрый Мир

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Аресты идут полным ходом, ещё двоих с грязной вечеринки Ивлеевой сцапали силовики, ждем ареста звезд?

Аресты идут полным ходом, ещё двоих с грязной вечеринки Ивлеевой сцапали силовики, ждем ареста звезд?

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ Морозов
Хорошо бы всех этих «звезд» отправить на лесоповал, дать им инструмент в виде двуручной пилы Дружба, в той самой спецодежде , в которой они веселились , да и забыть о них навсегда
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8 час.
РС
Роза Семиренко
Нечего на лесоповале развращать людей становящихся на путь исправления! Выдворить их из страны, к таким же, пусть там ускоряют процесс разложения общества, хоть этим помогут оставшейся части здорового мира!
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4 час.
Надежда Белугина
Я ближе к реальным наказаниям - снять везде с эфира уже сейчас и забыть об их существовании, адвокаты, конечно, уже слетелись на защиту могущих оплатить. Довести до суда и в обвинение предоставить свидетелей от народных масс. Как-то надо с ними справляться.
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4 час.

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