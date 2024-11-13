Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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До конца года Украина будет с деньгами и оружием, а там – будет видно

До конца года Украина будет с деньгами и оружием, а там – будет видно

До окончания каденции Джо Байдена США отправят Украине более 500 ракет для ПВО Patriot и NASAMS, пишет The Wall Street Journal По словам источников издания, это должно обеспечить потребности Украины в противовоздушной обороне до конца текущего года.

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