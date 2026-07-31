Из-за Дня города цены в омских отелях выросли в два-три раза. Стоимость самого простого номера доходит на ближайших выходных до 23 тыс.
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Из-за Дня города цены в омских отелях выросли в два-три раза. Стоимость самого простого номера доходит на ближайших выходных до 23 тыс.
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