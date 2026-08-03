Национальная детская премия «Главные герои — 2026»: голосование начинается!

До 18 августа юные телезрители канала «Карусель» сами будут предлагать номинантов ежегодной Национальной детской премии «Главные Герои»! В 2026 году премия включает 13 номинаций: за награды поборются ведущие, исполнители, блогеры, актёры, фильмы, программы и анимационные сериалы.