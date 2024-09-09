В США администрацию Байдена обвинили в недолжном планировании вывода войск из Афганистана

Республиканцы в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США возложили на администрацию президента Джо Байдена ответственность за недостаток планирования, приведший к хаосу и гибели американских военнослужащих во время вывода войск США из Афганистана в 2021 году.