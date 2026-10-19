TGR Haas F1 TeamАмериканская команда Формулы 1 Haas перед своим домашним Гран При США в Техасе представила особую ливрею болида Haas VF-26, которая выполнена в бело-голубых тонах и приурочена к премьере фильма «Годзилла: Минус ноль».