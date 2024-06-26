ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В Москву приехал важный представитель ХАМАС, Муса Абу Марзук.
Сбить спесь с Израиля. Россия приняла ХАМАС в Москве
Комментарии
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Вик Норд
Зря.Зря не появилось,смерть сионизму!
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10 час.
владимир рябченко
Они ещё за самолет ДРЛО не ответили... подельника Ходорковского укрыли, Голланы у Сирии отжали и много ещё чего...
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6 час.
лл
лина любимцева
Заложников отдадут, а Нетаньяху все равно продолжит войну. Он и при удержании заложников все равно нещадно и жестоко воюет. По большому счету Нетаньяху глубоко плевать на заложников!!
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6 час.
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