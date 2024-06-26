Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • brigadier21 Snytsarienko
    Да ну нах.., я хрен поверю, что наши крокозябры её состояние на клочки предварительно не раздербанили. К тому-же - Ше...Говорят, сбежала ...
  • Сергей М
    Форму носят студенты ВУЗов некоторых и что?Говорят, сбежала ...
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Сбить спесь с Израиля. Россия приняла ХАМАС в Москве

Сбить спесь с Израиля. Россия приняла ХАМАС в Москве

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В Москву приехал важный представитель ХАМАС, Муса Абу Марзук.

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Комментарии
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Вик Норд
Зря.Зря не появилось,смерть сионизму!
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10 час.
владимир рябченко
Они ещё за самолет ДРЛО не ответили... подельника Ходорковского укрыли, Голланы у Сирии отжали  и много ещё чего...
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6 час.
лл
лина любимцева
Заложников отдадут, а Нетаньяху все равно продолжит войну. Он и при удержании заложников все равно нещадно и жестоко воюет.  По  большому счету Нетаньяху глубоко  плевать на заложников!!
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6 час.

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