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Суд арестовал сотрудника Ростехнадзора после обвала шахты на руднике «Пионер»

Суд арестовал сотрудника Ростехнадзора после обвала шахты на руднике «Пионер»

Заместитель начальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора был заключен под стражу до 25 мая по делу о халатности, связанной с обвалом шахты.

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