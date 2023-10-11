Опасения о закрытии рынка РФ для Армении неуместными, заявил Пашинян

Гипотеза о том, что Россия планирует закрыть свой рынок для Армении, является неуместной, ведь обе страны по-прежнему являются членами Евразийского экономического союза, 10 октября сообщил глава правительства Армении Никол Пашинян в интервью 1tv.
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