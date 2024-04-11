Инженер Александров назвал главный риск для Российской орбитальной станции

Будущая Российская орбитальная станция (РОС) будет иметь преимущество перед МКС, поскольку будет работать на полярной орбите и иметь обзор всей площади Земли - в отличие от МКС, с которой видно только 60% земной поверхности.
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