«Голубцы для армии»: Минобороны Украины поддержало идею однополых браков в ВСУ Елена ВайленкоВ свете сложной военной ситуации на востоке Украины власти страны ищут способы мобилизации дополнительных ресурсов для армии.
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