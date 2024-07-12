Байден: гипотетические удары ВСУ по «Москве и Кремлю» не имели бы смысла

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, говоря об атаках киевской стороны вглубь территории Российской Федерации, заявил, что гипотетические удары Вооруженных сил Украины по «Москве и Кремлю» не имели бы смысла.
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