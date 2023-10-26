Пушков: Байден признал бессмысленность доводов для помощи Украине

Президент США Джо Байден фактически признался в бессмысленности своих доводов о необходимости помощи Украине, когда предложил Конгрессу США новое обоснование поддержки Киева, заявил сенатор Алексей Пушков в своем канале в Telegram.
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