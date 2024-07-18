Пожарные выполнили свою первую миссию в Греческой Республике

Наземная противопожарная группа по лесным пожарам ГИЧС МВД, дислоцированная в Греческой Республике, вчера, 17 июля 2024 года, приняла участие в выполнении первой миссии по тушению лесного пожара в населенном пункте Эпидавр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии