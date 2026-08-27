Telegraph: зараженные яйца с Украины вызвали вспышку сальмонеллеза в Британии

В Великобритании зафиксирована вспышка сальмонеллеза, вызванная яйцами из Украины. Более 50 человек заболели этой инфекцией в августе, сообщает Telegraph со ссылкой на британское Агентство по безопасности здравоохранения.
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