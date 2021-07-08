РЕН ТВ Новости

194 424 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • yudmartjj Юрий
    Дебилы б.ятьВ Калининграде с ...
  • Фил
    Опять, алкоголик, белку поймалПорошенко пообеща...
  • Виктор Борисов
    Назвать Россию и Китай не цивилизованными, конечно, перебор. США создавалась авантюристами и бандитами, уничтожила ко...Американцы напомн...

Nature: в мире не наблюдается тромбообразование после "Спутника V"

Nature: в мире не наблюдается тромбообразование после "Спутника V"

Globallookpress Нарушений свертываемости крови у людей, привитых вакциной "Спутник V", нет. Об этом сообщили в статье журнала Nature под названием "Растущее количество свидетельств того, что вакцина Sputnik против COVID безопасна и эффективна".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх