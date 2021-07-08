Nature: в мире не наблюдается тромбообразование после "Спутника V"

Globallookpress Нарушений свертываемости крови у людей, привитых вакциной "Спутник V", нет. Об этом сообщили в статье журнала Nature под названием "Растущее количество свидетельств того, что вакцина Sputnik против COVID безопасна и эффективна".
Globallookpress Нарушений свертываемости крови у людей, привитых вакциной "Спутник V", нет. Об этом сообщили в статье журнала Nature под названием "Растущее количество свидетельств того, что вакцина Sputnik против COVID безопасна и эффективна".
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