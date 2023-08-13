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Times: НАТО в свете контрнаступления украинской армии понадеялось на чудо

Times: НАТО в свете контрнаступления украинской армии понадеялось на чудо

Один из офицеров ВС Соединённых Штатов, который участвовал в подготовке украинских военнослужащих, заявил, что Североатлантический альянс в свете контрнаступления Вооружённых сил Украины понадеялся на чудо, которое киевские власти обещали блоку.

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