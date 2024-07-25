Жители Поморья переводят мошенникам миллионы рублей. Как этого избежать?

Накануне две жительницы области потеряли 5,6 миллионов рублей, поверив телефонным мошенникам.Одной из пострадавших, жительнице Коряжмы, мошенник, представившийся сотрудником Центробанка, сообщил в WhatsApp, что с её счетов пытаются украсть деньги.