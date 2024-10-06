Sibkray.ru
ОбществоПроисшествияВ России и в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sibkray.ru

267 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Еграшин
    Прокуратура встала на защиту прав продавцов похоронных услуг?Самолет не смог в...
  • Михаил Еграшин
    Ну хоть сами ФАПы обнаружили - уже достижение. А то ведь могли бы оказаться очередной оптимизаторской фикцией.В сельских ФАПах ...
  • Grigorij Smoljakov
    было по шариату--руку отрубитьУкраденную сумку,...

Мошенники обманывают сибиряков с помощью голосовых и видео в мессенджерах

Мошенники обманывают сибиряков с помощью голосовых и видео в мессенджерах

Просить «кружочек» уже не актуально – нейросети помогают аферистам наживаться на людях. Мошенники вовсю применяют искусственный интеллект совсем не в благих намерениях – для обмана граждан с помощью голосовых и видеосообщений в мессенджерах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх