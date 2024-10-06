Мошенники обманывают сибиряков с помощью голосовых и видео в мессенджерах

Просить «кружочек» уже не актуально – нейросети помогают аферистам наживаться на людях. Мошенники вовсю применяют искусственный интеллект совсем не в благих намерениях – для обмана граждан с помощью голосовых и видеосообщений в мессенджерах.
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